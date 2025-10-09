Argelia regresa al Mundial y ya son 20 selecciones clasificadas

Redacción FOX Deportes

Ya son 20 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Argelia se certificó como el vigésimo pasajero tras vencer 3-0 a Somalia y de esta manera, bajo el liderazgo de su gran estrella Riyad Mahrez, selló su regreso a un Mundial, luego de 12 años de ausencia.

El futbolista del Al-Ahli participó de manera activa en todos los goles del conjunto magrebí, primero con un centro clarividente que conectó de Mohamed Amoura apenas a los seis minutos del encuentro.

Antes del 20’, el propio Mahrez encarriló a su equipo al triunfo con un zurdazo dentro del área. Pero ahí no acabó el espectáculo del exjugador del Manchester City y al 57’, luego de ‘marear’ a la defensa volvió a asistir para el doblete de Amoura y así edificar la goleada muy temprano en el partido.

De forma categórica, el conjunto norafricano volverá a jugar un Mundial por primera vez desde 2014.

Aquí todas las selecciones nacionales clasificadas hasta ahora al Mundial:

1. México (anfitrión)

2. Estados Unidos (anfitrión)

3. Canadá (anfitrión)

4. Argelia

5. Argentina

6. Australia

7. Brasil

8. Colombia

9. Corea del Sur

10. Ecuador

11. Egipto

12. Irán

13. Japón

14. Jordania

15. Marruecos

16. Nueva Zelanda

17. Paraguay

18. Túnez

19. Uruguay

20. Uzbekistán

Hay que recordar que a partir del 2026, participarán 48 selecciones en el Mundial, por lo que todavía no conocemos ni a la mitad de los integrantes que buscarán el título más anhelado de todos el próximo verano.