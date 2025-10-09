Publicación: viernes 10 de octubre de 2025

Enrique Gómez

Viéndolo bien, qué bueno que México no juega en Sudamérica...

Así le ha ido al Tri en sus últimos partidos contra las 10 selecciones de CONMEBOL

Se sabe que México no es mejor que Argentina y Brasil, pero ¿y que el resto de Sudamérica tampoco?

La pregunta de cómo le iría a la Selección Mexicana si se eliminara con los equipos sudamericanos siempre tendrá respuestas hipotéticas, dependiendo la actualidad que viva el Tri, pero, hoy por hoy, el equipo no parece tener el nivel como para estar dentro de los cinco primeros lugares del sur del continente.

De cara a los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador (clasificados directamente a la Copa del Mundo de 2026 por su rendimiento en las eliminatorias), recapitulamos los últimos dos partidos de México contra las selecciones que conforman la CONMEBOL:

RIVAL

ÚLTIMO PARTIDO

PENÚLTIMO PARTIDO

Colombia

Derrota 3-2

Derrota 3-2

Ecuador

Empate 0-0 (Copa América)

Empate 0-0

Chile

Empate 2-2

Derrota 1-0

Perú

Victoria 1-0

Empate 1-1

Uruguay

Derrota 4-0

Derrota 3-0

Venezuela

Derrota 1-0 (Copa América)

Victoria 3-1

Argentina

Derrota 2-0 (Mundial)

Derrota 4-0

Paraguay

Derrota 1-0

Victoria 4-2

Brasil

Derrota 3-2

Derrota 2-0 (Mundial)

Bolivia

Victoria 1-0

Empate 0-0 (Copa América)

Balance en los últimos dos partidos contra las 10 selecciones de CONMEBOL:

· 4 victorias

· 5 empates

· 11 derrotas

Cuidado, Ecuador ya tiene jugadores más valiosos que México

8. Kendry Páez, lateral del Racing Estrasburgo: 10 millones de euros según Transfermarkt.
7. Alexis Vega, extremo del Toluca; 10 MDE
6. Julián Quiñones, delantero del Al-Qadsiah: 12 MDE
5. Johan Vásquez, defensa del Genoa: 14 MDE
4. Pervis Estupiñán, lateral del Milan: 22 MDE
3. Santiago Giménez, delantero del Milan: 25 MDE
2. Joel Ordóñez, defensa del Brujas: 28 MDE
1. Willian Pacho, defensa del Paris Saint-Germain: 65 MDE

Si lo trasladáramos a puntos, serían 17 unidades, una menos de las que sumó Venezuela en las eliminatorias, selección que quedó eliminada en la carrera hacia la Copa del Mundo de 2026 al finalizar en 8° lugar.

Es verdad que la mayoría de los partidos fueron amistosos, casi todos jugados en Estados Unidos y que, en una eliminatoria oficial, el Tri tendría el derecho de jugar uno de los dos encuentros en casa, pero, por cómo le ha ido en el pasado reciente contra los conjuntos sudamericanos, no parece que pudiera juntar los puntos suficientes como para clasificar al Mundial.

Pero la realidad dice que México juega en CONCACAF, que ganó los últimos dos torneos oficiales de la zona y que no falta a un Mundial desde 1990, o sea, no debe preocuparse por ese “hubiera”.

Colombianos legendarios que juegan y jugaron en la Liga MX

Aquivaldo Mosquera, defensa | Jugó en Pachuca, América y Chiapas entre 2005 y 2017; ganó 4 Ligas
Avilés Hurtado, delantero | Jugó en Pachuca, Chiapas, Tijuana, Monterrey y Juárez (2013-2025); 82 goles
Camilo Vargas, portero | Juega en Atlas desde 2019. Figura del bicampeonato 2021-2022
Darwin Quintero, delantero | Jugó en Santos y América de 2019 a 2018; ganó 3 títulos
Dorlan Pabón, delantero | Tuvo 2 etapas en Monterrey (entre 2014 y 2021) e hizo 93 goles
Jackson Martínez, delantero | Jugó en Jaguares de 2010 a 2012 e hizo 35 goles
James Rodríguez, mediocampista | Llegó a León este 2025, suma 5 goles
Luis Gabriel Rey, delantero | Jugó en 11 equipos mexicanos diferentes de 2001 a 2017; campeón con América, Pachuca y Atlante
Miguel Calero, portero | Jugó de 2000 a 2011 en Pachuca y ganó 9 campeonatos
René Higuita, portero | Jugó en Veracruz entre 1997 y 1988

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS