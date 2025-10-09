Viéndolo bien, qué bueno que México no juega en Sudamérica...

Enrique Gómez

Se sabe que México no es mejor que Argentina y Brasil, pero ¿y que el resto de Sudamérica tampoco?

La pregunta de cómo le iría a la Selección Mexicana si se eliminara con los equipos sudamericanos siempre tendrá respuestas hipotéticas, dependiendo la actualidad que viva el Tri, pero, hoy por hoy, el equipo no parece tener el nivel como para estar dentro de los cinco primeros lugares del sur del continente.

De cara a los partidos amistosos contra Colombia y Ecuador (clasificados directamente a la Copa del Mundo de 2026 por su rendimiento en las eliminatorias), recapitulamos los últimos dos partidos de México contra las selecciones que conforman la CONMEBOL:

RIVAL ÚLTIMO PARTIDO PENÚLTIMO PARTIDO Colombia Derrota 3-2 Derrota 3-2 Ecuador Empate 0-0 (Copa América) Empate 0-0 Chile Empate 2-2 Derrota 1-0 Perú Victoria 1-0 Empate 1-1 Uruguay Derrota 4-0 Derrota 3-0 Venezuela Derrota 1-0 (Copa América) Victoria 3-1 Argentina Derrota 2-0 (Mundial) Derrota 4-0 Paraguay Derrota 1-0 Victoria 4-2 Brasil Derrota 3-2 Derrota 2-0 (Mundial) Bolivia Victoria 1-0 Empate 0-0 (Copa América)

Balance en los últimos dos partidos contra las 10 selecciones de CONMEBOL:

· 4 victorias

· 5 empates

· 11 derrotas

Cuidado, Ecuador ya tiene jugadores más valiosos que México

Si lo trasladáramos a puntos, serían 17 unidades, una menos de las que sumó Venezuela en las eliminatorias, selección que quedó eliminada en la carrera hacia la Copa del Mundo de 2026 al finalizar en 8° lugar.

Es verdad que la mayoría de los partidos fueron amistosos, casi todos jugados en Estados Unidos y que, en una eliminatoria oficial, el Tri tendría el derecho de jugar uno de los dos encuentros en casa, pero, por cómo le ha ido en el pasado reciente contra los conjuntos sudamericanos, no parece que pudiera juntar los puntos suficientes como para clasificar al Mundial.

Pero la realidad dice que México juega en CONCACAF, que ganó los últimos dos torneos oficiales de la zona y que no falta a un Mundial desde 1990, o sea, no debe preocuparse por ese “hubiera”.