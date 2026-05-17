¿Al futbol español? Parece que Nicolás Larcamón siempre cae de pie

Redacción FOX Deportes

Después de varios intentos en la Liga MX, Nicolás Larcamón podría probar suerte en el futbol español.

El entrenador argentino, quien escribió buenas historias con el modesto Puebla, que le dio su primer título internacional a León, que bridnó grandes emociones con Necaxa y (des)ilusiones con Cruz Azul está muy cerca de firmar con el Sporting Gijón de la ‘segunda división’ de España.

Curioso, Grupo Orlegi contactó a un conocido estratega en el futbol mexicano, pero no para dirigir a Santos Laguna (ahora hijo único en México tras la venta del Atlas) sino para llevarlo a Europa.

Una máquina de puntos y (des)ilusiones, eso fue el Cruz Azul de Larcamón En 60 segundos, así fue la breve etapa del argentino a cargo del Cruz Azul

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, ya hay acuerdo entre el Sporting Gijón y Larcamón; nada mal considerando que el estratega de 41 años fue despedido apenas el mes pasado pese a que tenía a Cruz Azul (actual finalista del Clausura 2026) encaminado hacia la Liguilla del futbol mexicano.

El club rojiblanco marcha en el 12° lugar del torneo de ‘plata’ en España a falta de dos jornadas, tremendo bajón si lo comparamos con lo que fue la temporada pasada, donde estuvo cerca del ascenso. Por eso, la intención de Alejandro Irarragorri y compañía es entregarle el barco a un técnico joven, pero con gran experiencia y que además ya ha dirigido en Venezuela, Chile y Brasil.

Larcamón, uno de los técnicos más buscados en la Liga MX, buscará llevar al Sporting Gijón a primera.