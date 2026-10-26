Alexia Putellas gana el Ballon d'Or por tercera ocasión

Karla Villegas Gama

Alexia Putellas ganó el Ballon d'Or 2026 y puso fin a la racha de su excompañera Aitana Bonmatí, quien había conquistado el premio de 2023 a 2025.

Putellas lideró al Barcelona a la conquista de los cuatro títulos que disputó en la temporada 2025/26: Liga F, Copa de la Reina, Supercopa de España y Champions League.

La mediocampista terminó la Champions con siete goles y siete asistencias en 11 partidos. Su actuación le valió el reconocimiento de la UEFA como la Mejor Jugadora del torneo.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!#ballondor pic.twitter.com/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

En la Liga F marcó nueve goles y dio siete asistencias, números que le valieron un lugar en el Equipo de la Temporada.

Este es el tercer Ballon d'Or de Putellas, después de los obtenidos en 2021 y 2022. Con este resultado, iguala a Bonmatí como la futbolista con más premios en la historia.

El reconocimiento llega en su última temporada con el Barcelona, después de 14 años en el club. En el verano de 2026, la española inició una nueva etapa con London City Lionesses.