Alexia Putellas inicia una nueva era con London City Lionesses

Redacción FOX Deportes

Alexia Putellas puso fin a una etapa de 14 temporadas con el Barcelona y continuará su carrera en el London City Lionesses de la Women's Super League.

La mediocampista fue presentada durante un evento en Nueva York y firmó contrato con el conjunto londinense hasta 2029.

En su presentación, Putellas aseguró estar emocionada por llegar a la que calificó como "la liga más competitiva del mundo" y prometió pelear por títulos con su nuevo equipo.

Welcome to London City, La Reina 👑 pic.twitter.com/yGqIiD3TuO — London City Lionesses (@LC_Lionesses) July 8, 2026

El conjunto londinense terminó séptimo en la Women's Super League la temporada pasada. Además, fue eliminado en la quinta ronda de la FA Cup y quedó fuera de la Copa de la Liga en la fase de grupos.

Dos veces ganadora del Ballon d'Or, Putellas conquistó 38 títulos con el Barcelona, entre ellos cuatro Women's Champions League, 10 Ligas y 10 Copas de la Reina.

Fundado en 2019, el London City Lionesses pertenece a la empresaria surcoreana Michele Kang y es dirigido por el español Eder Maestre.