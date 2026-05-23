Alexia Putellas nombrada la mejor jugadora de la Champions League Femenil

Redacción FOX Deportes

Alexia Putellas ha sido elegida mejor jugadora de la Champions League Femenil 2025-26 por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, después de que Barcelona conquistara el título continental frente a Olympique de Lyon con un contundente 4-0.

🤩 Alexia Putellas is the 2025/26 #UWCL Player of the Season 👏 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 24, 2026

En los once partidos de la 'Champions' que ha disputado esta temporada, la mediocampista catalana ha marcado siete tantos y ha repartido siete asistencias, siendo la futbolista de la competición con mayor participación en goles de su equipo con 14.

En su comunicado, la UEFA destaca que, tras su actuación como mejor jugadora del partido en la victoria del Barcelona por 2-6 frente a Real Madrid en la ida de los cuartos de final, el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA elogió el excelente control del juego de Alexia y su capacidad para encontrar espacios y realizar desmarques profundos para estirar al rival.

Se trata de la segunda vez que Alexia conquista este galardón, después de haber sido nombrada mejor jugadora de la Liga de Campeones femenina en la temporada 2021-22 y toma el relevo de su compañera Aitana Bonmatí, ganadora del premio en las tres ediciones anteriores (2022-23, 2023-24 y 2024-25).