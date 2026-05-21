Barcelona terminó con el reinado de Lyon y es campeón de la Champions League Femenil

Redacción FOX Deportes

Barcelona dejó su habitual dominio de la posesión y se reinventó con un fútbol más directo para desarmar y golear 4-0 a Olympique de Lyon para conquistar así su cuarta Champions League Femenil en el Ullevaal Stadion de Oslo. TEMPORADA PERFECTA

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El conjunto que dirige Pere Romeu sufrió durante una primera mitad en la que Cata Coll y un gol anulado a Lindsey Heaps le salvaron. En la segunda parte, el partido cambió de dueño y los dobletes de Ewa Pajor y Salma Paralluelo devolvieron al cuadro catalán al

El cuadro que dirige Pere Romeu estuvo tocado, pero no hundido. Y en el tramo final de la primera parte encontró una vía de escape: presión alta y verticalidad inmediata tras robo. Pajor remató al lateral después de una recuperación de Serrajordi, y poco después Graham culminó un contraataque con un zurdazo que se marchó desviado.

Ewa Pajor se lució con un doblete en la final de la Champions League Femenil

Y así lo confirmó tras el paso por vestuarios. En una acción tejida a tres toques, Serrajordi robó, Guijarro condujo y habilitó a Pajor, que, con el hambre de quien ansía su primera 'Champions' tras cinco finales perdidas, cruzó el balón para inaugurar el marcador al 55.

Barcelona, ya en su versión más directa y vertical, elevó aún más la fuerza del golpe. De nuevo una transición rápida, de pocos toques, hasta que un centro raso de Brugts desordenó el área. Salma apareció en el segundo palo, no se precipitó, esperó a Pajor y la polaca, a placer, firmó el segundo para acercar el título a la capital catalana.

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Romeu estaba ganando la batalla en los banquillos a Giráldez. Con la entrada de Bonmatí, el conjunto azulgrana recuperó su versión más reconocible: se adueñó del balón, bajó el ritmo del caos y fue apagando, poco a poco, las últimas resistencias de un Lyon cada vez más desquiciado.

El conjunto francés terminó por hincar la rodilla ante un equipo que aún se reservaba una última sacudida. Paralluelo puso el broche a la final con un doblete: primero, un disparo inapelable a la escuadra (3-0, min.90); después, ya con el Lyon volcado, culminó un contraataque para sellar el rotundo 4-0 definitivo que devuelve, dos años después, la corona continental al Barcelona.