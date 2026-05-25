El fin de una era: Alexia Putellas se despide del Barcelona

Karla Villegas Gama

Después de 14 temporadas, 38 títulos y más de 500 partidos, Alexia Putellas le dice adiós al Barcelona y pone fin a una de las etapas más importantes en la historia del club.

La capitana anunció su salida a través de redes sociales, en un video en el que recordó algunos de los momentos más especiales que vivió con el equipo, incluidos los partidos de Champions League de 2022 en el Camp Nou, cuando más de 90 mil aficionados corearon su nombre.

Aunque solo formó parte de las inferiores blaugranas entre 2005 y 2006, Putellas regresó en 2012 para debutar con el primer equipo y convertirse en uno de los rostros de la época dorada del Barcelona femenil.

Durante su etapa con el club, la mediocampista rompió múltiples récords, entre ellos convertirse en la primera mujer en ganar el Ballon d'Or en años consecutivos, además de conquistar siete ligas españolas seguidas.

Alexia se despide como la segunda jugadora con más partidos disputados en la historia del Barça (507) y como su goleadora histórica con 232 tantos.

Por ahora se desconoce cuál será su próximo destino, aunque recientemente bromeó sobre una posible aventura en México o Estados Unidos tras conquistar su cuarta Champions League.