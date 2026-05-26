Aitana Bonmatí está lista para reaparecer con España

EFE

Sonia Bermúdez, seleccionadora española, expresó este jueves que Aitana Bonmatí, quien ya se ha recuperado de su larga lesión y estará disponible para los duelos de clasificación para el Mundial 2027 ante Inglaterra e Islandia, "está bien" y "con muchas ganas de aportar".

"Está bien. Es verdad que ha tenido una lesión muy dura. Pero me consta que está con mucha ilusión, con muchas ganas de estar con nosotros, de sumarse a la concentración, de aportar. Y nosotros estamos encantados de volver a tenerla. Para nosotros es una jugadora fundamental, es una de nuestras capitanas. Me consta que está feliz de volver para la selección".

Aitana, del Barcelona, es una de las futbolistas que no cambiará de equipo este verano, pero son varias de la lista las que sí lo harán, algo que Bermúdez no cree que vaya a descentrarlas. "Cada verano sabemos a lo que nos exponemos. Cuando juega, como la futbolista es tan profesional, sabe diferenciar en cada momento en qué está pensando, cuál es la mentalidad que tiene".

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"Y el foco es el partido de Inglaterra. Así que se preocupen que las futbolistas estarán al 100 %, darán todo lo que tienen para poder ganar ese partido y el de Islandia. Luego, cada una decidirá dónde tiene que ir, nosotros las apoyaremos".

Algunas de ellas pondrán rumbo a la liga inglesa: "Tenemos muchísimo talento en España. La decisión de cada futbolista de donde va la respetamos muchísimo. Hacemos el seguimiento, estén donde estén. Y es verdad que creo que sí que hay una base muy importante en España, que se está trabajando bien. Evidentemente me encantaría tener a todas las futbolistas en España, pero son decisiones que cada una toma y nuestro trabajo es seguirlas".