Kylian Mbappé se salvó de ser operado

Redacción FOX Deportes

Pudo ser un auténtico desastre. Kylian Mbappé estuvo cerca de pasar por el quirófano luego de la lesión que sufrió durante el primer partido de la fecha FIFA con Francia.

De acuerdo con el diario español AS, si Mbappé hubiera permanecido en la cancha, la lesión podría haberse agravado considerablemente, incluso con la posibilidad de requerir una operación. Por ello, el delantero regresó a Madrid para ser atendido de su dolencia.

El medio agrega que el cuerpo médico del Real Madrid confirmó el diagnóstico de una hipertextensión en la cápsula posterior de la rodilla. Aunque la lesión en sí no es grave, si obligará al francés a enfrentar un periodo de rehabilitación de al menos 12 días.

Ahora, la decisión recae en José Mourinho, quien, en conjunto con los médicos del club, deberán determinar si Mbappé estará listo para regresar ante el Villarreal el 10 de octubre o le darán más tiempo de descanso para evitar una recaída.

Kylian Mbappé, gol y lesión en el primer partido de Zidane

La lesión llega, además, antes de un tramo exigente para el Real Madrid. En el calendario, Los ‘Merengues’ enfrentarán a Villarreal (La Liga), Roma (Champions League), Sevilla (La Liga), RB Leipzig (Champions League) y Barcelona (La Liga) en su calendario inmediato.