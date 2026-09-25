Zinedine Zidane no llamará a nadie para reemplazar a Kylian Mbappé

Redacción FOX Deportes

Zinedine Zidane no convocará a ningún jugador para cubrir la baja por lesión de Kylian Mbappé en la Selección Francesa. El capitán se perderá los próximos tres partidos de la Nations League.

Kylian Mbappé injured his knee while scoring the winning goal. He has suffered a tendon injury and will miss the rest of the camp.



Wishing you a speedy recovery, Kylian ? pic.twitter.com/Ny2imffdOx — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) September 25, 2026

La Federación Francesa de Futbol informó que el técnico, quien debutó con victoria frente a Turquía, mantendrá al resto de los convocados para los compromisos ante Bélgica, Italia y nuevamente frente al conjunto belga en París.

Mbappé se lesionó después de marcar el gol de la victoria de Francia contra Turquía, en el primer partido de Zidane al frente de ‘Les Bleus’. El delantero abandonó la concentración y viajará a Madrid.

El atacante será examinado por los servicios médicos del Real Madrid y esperará los resultados de las pruebas para conocer el alcance de la lesión y determinar el tratamiento a seguir.