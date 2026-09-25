Con victoria y Mbappé lesionado, inició la era de Zidane con Francia

Redacción FOX Deportes

Si Francia ni siquiera pudo festejar el gol de la victoria, tampoco podía esperarse mucha alegría después de ganarle a Turquía, en lo que fue el debut de Zinedine Zidane al frente del equipo ‘bleu’.

Kylian Mbappé salió lesionado al momento de anotar el gol en favor del equipo francés.

Aún no se sabe la gravedad de la lesión, pero al menos el astro del Real Madrid salió por su propio pie y el equipo francés se llevó tres puntos muy valiosos en el primer encuentra del nuevo proceso.

Victoria 1-0 de la Selección Francesa, que por primera vez en 12 años fue dirigida por alguien distinto a Didier Deschamps, técnico campeón del mundo en 2018 y finalista en 2022.

Para bien y para mal, lo más importante del partido fue lo que hizo Mbappé iniciando el segundo tiempo (54’). El capitán francés recibió un pase de Michael Olisé y con la derecha batió al portero Ugurcan Cakir, pero ni siquiera pudo celebrar este gol que significaría la victoria de su equipo.

Kylian Mbappé, gol y lesión en el primer partido de Zidane

Cuando intentó correr para festejar, Mbappé empezó a cojear con mueca de dolor. Se tocó la rodilla izquierda y después el muslo. No hubo contacto con rival alguno, se lastimó solo tras esa gran definición. El partido siguió unos segundos, pero después el jugador se tiró al césped y el árbitro pidió su sustitución. Saliendo del campo por su propio pie, entró Desire Doué.

Su compañero del Real Madrid, Arda Güler (quien fue uno de los mejores jugadores de Turquía en un duelo parejo que solo se desequilibró en una jugada) se acercó preocupado hacia Mbappé, quien con esta anotación llegó a 67 goles con la Selección Francesa.

El partido estuvo en el aire hasta que al 87’ el portero Cakir se fue expulsado tras salirse de su área para cortar un avance y tocar el balón con el hombro, pero a brazo abierto.

Francia selló su primera victoria con Zidane y ya pone la mira en los siguientes partidos de este Fecha FIFA que incluyen dos encuentros contra Bélgica y uno más ante Italia.