Irreconocible; Kylian Mbappé se secó totalmente ante el Atlético de Madrid

Héctor Cantú

Kylian Mbappé fue parte de la pesadilla que vivió Real Madrid en la última edición del Derbi de Madrid, en el que fue superado 2-0.

La defensa colchonera logró su cometido y terminó neutralizando el poder goleador del cuadro comandado por José Mourinho, que sufrió su segundo descalabro de la temporada.

Mbappé tuvo poca presencia ofensiva. Apenas consiguió un disparo al arco rival, remate que fue bloqueado por un defensor del Atlético de Madrid y que contrasta notoriamente con el promedio de 3.1 que registra por partido durante la presente campaña.

El francés tampoco tuvo demasiado contacto con la pelota. Registró 44 toques durante el encuentro, 12 menos que su promedio durante esta temporada.

En total, perdió la pelota en 15 ocasiones, una cifra que también está por encima de su promedio durante la campaña.

Kylian Mbappé sumó así su tercer partido de la temporada sin anotar. No marcó en el debut de la campaña ante Espanyol ni tampoco frente a Real Betis, equipo que propinó al Real Madrid su primera derrota.

Ahora, el goleador francés ha quedado rezagado en la batalla por la Bota de Oro, que hasta el momento comanda el brasileño Raphinha, del Barcelona, con 12 goles.