Italia elige a su director técnico... interino

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Italia, que se quedó fuera del Mundial por tercera ocasión consecutiva, volverá a la acción en junio con dos partidos amistosos bajo la dirección del seleccionador Sub-21, Silvio Baldini.

El entrenador se hará cargo del equipo para los encuentros contra Luxemburgo y Grecia, informó el viernes la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

El fracaso de la ‘Azzurra’ para clasificarse para la Copa del Mundo de este año en Norteamérica provocó la dimisión del presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, en medio de la presión política, y la renuncia del exarquero Gianluigi Buffon como jefe de la delegación del equipo. El seleccionador, Gennaro Gattuso, también dejó su cargo.

La expulsión que condenó a Italia Alessandro Bastoni se marchó del terreno de juego al minuto 42.

Italia se enfrentará a Luxemburgo a domicilio el 3 de junio antes de medirse a Grecia el 7 de junio en Creta.

La selección comenzará su andadura en la quinta edición de la Nations League en septiembre, donde se encuentra en el Grupo 1 de la Liga A junto a Francia, Bélgica y Turquía.