El Olympique de Marsella se qued sin competir en Europa

EFE

La Primera Sala del Órgano de Control Financiero de los Clubes (CFCB) ha acordado excluir al Olympique de Marsella de las competiciones europeas con suspensión condicional y una multa de 10 millones de euros por no respetar la norma sobre ingresos futbolísticos en la temporada 2025-26.



El CFCB ha informado de que ha concluido la evaluación de los clubes sujetos a un acuerdo de conciliación que debían cumplir unos objetivos específicos de ingresos futbolísticos en la temporada 2025/26. Al realizar su evaluación, el CFCB tuvo en cuenta la caída significativa e inesperada de los ingresos por derechos de retransmisión nacionales que afectó a los clubes franceses en la temporada 2025/26 y que sigue afectándoles en la temporada 2026/27. Olympique de Marsella remontó y venció a Sporting en la Champions League

Agrega que el Olympique de Marsella no cumplió el objetivo final del acuerdo de conciliación, ya que no respetó la norma sobre ingresos futbolísticos en la temporada 2025/26 (es decir, en los periodos de referencia que finalizaron en 2023, 2024 y 2025).



"Teniendo en cuenta el alcance limitado del incumplimiento, así como la mencionada caída de los ingresos por derechos de retransmisión nacionales, la Primera Sala del CFCB impuso al club la exclusión de la próxima competición de clubes de la UEFA para la que el club se clasificaría de otro modo en las próximas tres temporadas, a menos que el club cumpla el objetivo de ingresos futbolísticos en la temporada 2026-27", indica.



También le impone una restricción en la posibilidad de inscribir a nuevos jugadores en la Lista A en las competiciones de la UEFA para la temporada 2026/27, y lo sanciona con una multa de 6 millones de euros.



La Primera Sala del CFCB también determinó que el Olympique de Marsella infringió la norma sobre el coste de la plantilla, al haber declarado un ratio de coste de la plantilla superior al 70 % para el año natural 2025. "Teniendo en cuenta el exceso en el coste de la plantilla, se impuso al club una multa adicional de 4 millones de euros", agrega.

Parece que Olympique de Marsella despertó en la Champions League

En cuanto a los clubes que siguen sujetos a un acuerdo de conciliación, el Roma superó ligeramente el objetivo intermedio fijado para el ejercicio financiero que finaliza en 2025 y fue sancionado con una multa de 2 millones de euros. Al haber registrado además un ratio de costes de plantilla superior al 70 % para el año natural 2025, se le impuso una multa adicional de 4 millones de euros.



Por último, indica que el Milan, el Monaco, el Besiktas, el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain, el Amberes y el Trabzonspor "cumplieron el objetivo final del acuerdo al ajustarse a la norma sobre ingresos futbolísticos en la temporada 2025/26 (es decir, en los periodos de referencia que finalizan en 2023, 2024 y 2025) y, por lo tanto, salieron del régimen de acuerdo".