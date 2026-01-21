Olympique de Marsella venció a Lens y PSG recuperó el liderato de la Ligue 1

Redacción FOX Deportes

Lens perdió 3-1 ante Olympique Marsella, dejó una racha de ocho victorias consecutivas y cedió el liderato a Paris Saint-Germain que tras su victoria frente al Auxerre escaló de nuevo hacia la primera posición de la Ligue 1.

VICTORY!! 💥



A great performance for the Olympiens this evening ✨ ✅#OMRCL | 3️⃣ - 1️⃣ | ⚪️🔵 pic.twitter.com/FSrjAsxUA5 — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 24, 2026

Los hombres dirigidos por Pierre Sage concluyeron una racha triunfal en el Vélodrome. No perdían desde el 29 de octubre de 2025, cuando Metz se cruzó por su camino triunfal. Desde entonces, Lens contaba todos sus duelos por victorias, incluidos dos encuentros de Copa con los que sumaba un pleno de diez.

Fue el Marsella el que se encargó de bajar de la nube al Lens. Tercero en la tabla, se agarró a sus últimas opciones de engancharse a la pelea por el título y cumplió: ganó sin 'peros' y se colocó a ocho puntos de distancia del PSG. Es una distancia considerable, pero suficiente para pensar en un milagro.

✨ 𝑪̧𝒂 𝒇𝒂𝒊𝒕 𝒑𝒍𝒂𝒊𝒔𝒊𝒓 ✨ as they say in French 💙🤍😍 pic.twitter.com/BzQNo5lzxo — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 24, 2026

La realidad es que el Lens fue víctima de su mal arranque. En los minutos iniciales del duelo se decidió casi todo. De hecho, Gouiri, a los tres minutos, inauguró el marcador con un disparo desde dentro del área. Su acierto fue un jarro de agua fría para el equipo de Sage, que se vino abajo y encajó poco después el segundo, obra de Nwaneri gracias a un zurdazo exquisito desde la media luna.

Marsella administró su ventaja sin sobresaltos y Gouiri, con una llegada desde atrás, apareció de nuevo en la segunda parte para sentenciar un marcador que se movió solo al final, con el tanto del Lens obra Fofana que no sirvió para sostener un liderato que pasó a manos del PSG.