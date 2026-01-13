Olympique de Marsella avanzó a la siguiente ronda en la Copa de Francia

Oscar Sandoval

Olympique de Marsella comenzó a cerrar la herida de su eliminación en la Champions League luego de vencer 3-0 a Rennes, el desencuentro con la afición fue evidente al inicio de la eliminatoria, duró poco y al final celebró la clasificación a cuartos de final de la Copa de Francia.

⏱️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘!



We’re through to the 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 quarter-finals! 😍🔥#OMSRFC | 3️⃣ - 0️⃣ | 🔵⚪ pic.twitter.com/7SUQVkQ7zK — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) February 3, 2026

El velódromo de Marsella recibió a su equipo con música de viento por no estar a la altura en el mejor torneo a nivel de clubes en Europa, no se esperaba el título, pero tampoco quedar fuera tras la fase de liga.

Amine Gouiri cambió el ambiente con un gol de vestidor a los dos minutos luego de una recuperación de Timothy Weah quien asistió al argelino para el 1-0, un tanto que le dio a ‘Los Olímpicos’ el control del mediocampo y del juego.

Marsella dejó encaminada la eliminatoria al inicio del segundo tiempo con el 2-0 obra de Mason Greenwwod y concluyó la obra al 83 con un gol de Pierre-Emerick Aubameyang para volver a los cuartos de final de la Copa de Francia después de dos temporadas.