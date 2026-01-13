Oscar Sandoval
Olympique de Marsella avanzó a la siguiente ronda en la Copa de Francia
Marsella dio cuenta de Rennes en octavos de final
Olympique de Marsella comenzó a cerrar la herida de su eliminación en la Champions League luego de vencer 3-0 a Rennes, el desencuentro con la afición fue evidente al inicio de la eliminatoria, duró poco y al final celebró la clasificación a cuartos de final de la Copa de Francia.
El velódromo de Marsella recibió a su equipo con música de viento por no estar a la altura en el mejor torneo a nivel de clubes en Europa, no se esperaba el título, pero tampoco quedar fuera tras la fase de liga.
Amine Gouiri cambió el ambiente con un gol de vestidor a los dos minutos luego de una recuperación de Timothy Weah quien asistió al argelino para el 1-0, un tanto que le dio a ‘Los Olímpicos’ el control del mediocampo y del juego.
Marsella dejó encaminada la eliminatoria al inicio del segundo tiempo con el 2-0 obra de Mason Greenwwod y concluyó la obra al 83 con un gol de Pierre-Emerick Aubameyang para volver a los cuartos de final de la Copa de Francia después de dos temporadas.
