¿Por qué Olympique de Marsella mostró un tifo de los Beatles?

Karla Villegas Gama

Como es costumbre, la afición del Olympique de Marsella desplegó un tifo previo al partido de su equipo en la Champions League, pero lo que llamó la atención fue que se trataba del mítico grupo inglés The Beatles.

La agrupación, que se formó en Liverpool, aparece leyendo el periódico Le Provençal, con el titular: “Que l'histoire se répète” (Que la historia se repita). Acompañada de una imagen en la que se observa a Didier Drogba festejando con sus compañeros.

En el reverso, se lee un fragmento de uno de los cánticos de los hinchas del equipo, inspirado en La Coupo Santo.

En conjunto, el tifo buscaba recordar lo sucedido el 25 de marzo de 2004, cuando el Marsella eliminó al Liverpool de la Copa de la UEFA (hoy Europa League) en la cuarta ronda con un triunfo de 2-1 (global 3-2).

En aquella ocasión, los franceses avanzaron hasta la final, donde cayeron con el Villarreal 2-1.