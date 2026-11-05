Héctor Cantú
Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección Portuguesa
El astro luso decide poner fin a la polémica con su adiós definitivo
Cristiano Ronaldo sacudió al mundo del futbol al anunciar oficialmente su retiro de la Selección Portuguesa, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años.
A pesar de haber sido incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, el delantero decidió no continuar representando a su país.
A través de sus redes sociales, una de las máximas figuras del futbol mundial dio a conocer una decisión que, según sus palabras, marca el cierre de una etapa histórica.
“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla. Llegó el momento de entregarla al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman con la cabeza y el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003”, expresó el portugués en un video.
El anuncio llega después de la polémica con el técnico Jorge Jesús, quien lo habría enviado a la banca durante el penúltimo encuentro de la Nations League. Posteriormente, Cristiano abandonó la concentración de Portugal durante la pasada fecha FIFA.
De esta manera, Ronaldo pondría fin a una extensa trayectoria internacional, con 234 partidos, 146 goles y 45 asistencias, según las cifras proporcionadas.
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