Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la Selección Portuguesa

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo sacudió al mundo del futbol al anunciar oficialmente su retiro de la Selección Portuguesa, poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años.

A pesar de haber sido incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, el delantero decidió no continuar representando a su país.

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A través de sus redes sociales, una de las máximas figuras del futbol mundial dio a conocer una decisión que, según sus palabras, marca el cierre de una etapa histórica.

“Llegó el día de devolver la camiseta siete a la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y responsabilidad de vestirla. Llegó el momento de entregarla al futuro. No fue una decisión fácil porque hay decisiones que no se toman con la cabeza y el corazón. Termina un camino que comenzó en agosto de 2003”, expresó el portugués en un video.

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El anuncio llega después de la polémica con el técnico Jorge Jesús, quien lo habría enviado a la banca durante el penúltimo encuentro de la Nations League. Posteriormente, Cristiano abandonó la concentración de Portugal durante la pasada fecha FIFA.

De esta manera, Ronaldo pondría fin a una extensa trayectoria internacional, con 234 partidos, 146 goles y 45 asistencias, según las cifras proporcionadas.