Cristiano Ronaldo tiene los 1,000 goles en la mira: está a solo 15

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo ha quedado a solo 15 goles de alcanzar la histórica marca de los 1,000 tantos en su carrera profesional.

Lo que parecía ser un objetivo para 2027 ahora luce cada vez más cercano, luego de que el delantero portugués firmara un triplete en la victoria del Al-Nassr por 5-3 sobre el Al-Kholood.

Cristiano marcó el tercero, cuarto y quinto gol de su equipo. Los dos primeros llegaron en un lapso de apenas seis minutos y, nueve minutos después, completó su triplete.

Incluso, al exdelantero del Real Madrid le anularon un tanto por fuera de lugar durante la primera mitad.

Con esta actuación, el portugués llegó a 985 goles en su carrera profesional, de los cuales 131 han sido en la Saudi Pro League.

La última vez que Ronaldo había marcado tres goles con el Al-Nassr fue el 4 de mayo de 2024, frente al Al-Wehda.