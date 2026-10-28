Cristiano Ronaldo es elegido el mejor Ballon d'Or de la historia

Redacción FOX Deportes

Cristiano Ronaldo ganó la votación del Ballon d'Or de todos los tiempos (BOAT), en la que su versión de 2008 superó a la de Lionel Messi de 2012.

El portugués superó a otros nueve futbolistas que habían ganado al menos dos veces el Ballon d’Or en su carrera.

La votación estuvo abierta hasta el 27 de octubre y permitió participar a los aficionados mediante un registro y el pago de un euro por sufragio.

De acuerdo con la organización, 5,009 aficionados emitieron más de un voto, ya que el concurso permitía participar en múltiples ocasiones.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen facturando más que nadie

El BOAT no contempla la entrega de un nuevo trofeo, sino que se trata de una elección popular para reconocer una edición histórica del Ballon d'Or.

El reconocimiento correspondió al Ballon d'Or de 2008, que Cristiano Ronaldo conquistó tras ganar la Champions League y la Premier League con Manchester United en la temporada 2007/08.

Durante esa campaña, Ronaldo marcó 42 goles en todas las competencias, 31 de ellos en la Premier League, cifra que le valió las Botas de Oro inglesa y europea. También fue máximo goleador de la Champions League, con ocho tantos.

Harry Kane, a punto de alcanzar y superar la racha goleadora de Cristiano Ronaldo

Su desempeño también le valió los reconocimientos a Jugador del Año de la UEFA y de la Premier League, además de los premios de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) y la Asociación de Periodistas de Futbol (FWA).

Asimismo, fue distinguido como Mejor Jugador del Mundo por FIFPro, reconocimiento otorgado mediante la votación de futbolistas profesionales.