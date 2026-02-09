Sergio Pérez termina en el sitio 14 en la primera sesión de pruebas

Héctor Cantú

El piloto mexicano Sergio Pérez, quedó ubicado en la posición 14 tras completar la primera sesión de pruebas en Bahrein en la que fue su presentación oficial con Cadillac Racing.

‘Checo’ registró un tiempo de 1:38.828 en la prueba que realizó durante la tarde, superando la marca de su coequipero, Valteri Bottas (1:39.150) quien terminó ubicado en el sitio 16.

Day 1: Done ✔️



107 laps completed between @ValtteriBottas and @SChecoPerez. Plenty to process, plenty more to do tomorrow 🫡 pic.twitter.com/ZUFUVL0Zt5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 11, 2026

Pérez corrió en la segunda sesión del día y lo hizo durante 58 vueltas para probar su nuevo monoplaza, el cual tendrá muchos ajustes por recibir de cara a la segunda sesión de pruebas.

El piloto más rápido fue Lando Norris de MacLaren, quien detuvo el cronómetro en 1.3466 en la vuelta más rápida de las 58 que corrió.

Revealed to the world. Unleashed on the track. pic.twitter.com/fIgiXBk6t1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 11, 2026

La lista de los tres ma´s rápidos la completaron Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari).

Este jueves y viernes se celebrarán las últimas dos pruebas de esta primera fase con miras a la primera carrera de la temporada a correrse en Australia el próximo 8 de marzo.