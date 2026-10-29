Sergio Pérez comienza la cuenta regresiva para su retiro de la F1

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Sergio Pérez aseguró que la renovación de su contrato con Cadillac será la última en la F1, mientras el mexicano se prepara para celebrar el fin de semana su Gran Premio número 300 ante su público local.

El piloto de 36 años, que regresó al deporte esta temporada tras un año de ausencia después de su salida de Red Bull a finales de 2024, afirmó que sus hijos son la razón principal detrás de su decisión de limitar su carrera a tres años más.

"Me encanta esto y es mi pasión, y podría quedarme fácilmente otros 10 años porque disfruto mucho con lo que hago. Pero también estoy llegando a una edad en la que mis hijos, que son lo más importante, se encontrarán en etapas clave de sus vidas y quiero pasar mucho más tiempo con ellos".

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"Tengo claro que estos tres años serán mi último contrato", aseguró.

En lugar de buscar un puesto que pudiera ofrecerle un éxito más inmediato, Pérez afirmó que la oportunidad de ayudar a construir un equipo desde cero es el reto más atractivo de sus últimos años en este deporte.

"No hay nada más motivador en este momento que crear algo nuevo con una marca tan importante como Cadillac", afirmó.

El equipo estadounidense ha pasado apuros en su temporada de debut, ocupando el último lugar en la clasificación de constructores sin haber sumado ningún punto tras 18 carreras.

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Pérez afirmó que está deseando ayudar a transformar el equipo en los próximos meses, aunque se mostró menos optimista sobre las posibilidades de sumar su primer punto en su carrera de casa, señalando que "necesitan un milagro".

A pesar de las dificultades de Cadillac, el mexicano sigue siendo un gran atractivo en su país. El miércoles, unos 100,000 aficionados acudieron a una exhibición en el Paseo de la Reforma de Ciudad de México, mientras que se espera que otros miles llenen de ruido y color el Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana.

"Es una locura llegar a las 300 (carreras), pero también que sea en México. Si nos fijamos en los resultados, somos el último equipo, pero el entusiasmo aquí es como cuando luchaba por las victorias", apuntó Pérez.