Max Verstappen saldrá primero en Singapur y sumó su 'pole position' 50

EFE

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que disputa su Gran Premio número 250 en la Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del año, en el muy caluroso y más húmedo circuito urbano de Marina Ba, donde arrancará por delante de los Ferrari y del líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Verstappen, de 29 años, que horas antes había ganado la sexta y última carrera corta del año, firmó su quincuagésima 'pole' en la categoría reina -la segunda del año y la segunda seguida- al dominar la calificación de este sábado.

En cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático blando, los 4.927 metros de la pista singapurense en un minuto, 31 segundos y 373 milésimas, 54 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, arrancará tercero, desde una segunda hilera que completa el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que repitió el cuarto puesto logrado en la prueba sprint y encabeza ahora el campeonato con 325 puntos: 89 más que su compañero, el inglés George Russell.