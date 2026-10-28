"Checo Pérez es una leyenda de México" y lo dice Rafael Márquez

Redacción FOX Deportes

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, reconoció a Sergio Pérez como una leyenda del deporte.

"Venimos a apoyar a 'Checo'. Lo felicito por su trayectoria, para nosotros los mexicanos es un ídolo; es una leyenda de este país. Ahora que se dedique a disfrutar este Gran Premio en el que le deseo lo mejor", afirmó el estratega acerca del piloto de Cadillac, quien se prepara para el Gran Premio de México que se vivirá este fin de semana.

El seleccionador se reunió con 'Checo' previo al GP del 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto de 36 años celebrará su carrera número 300 en la Fórmula 1.

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'Checo', quien se mostró entusiasmado con la visita de Márquez, también admitió que será difícil conseguir su primer punto de la temporada, pese al marco de correr en México y de celebrar un hito personal en la F1.

"Necesitamos un milagro para conseguir ese punto", señaló 'Checo', quien renovó con Cadillac en 2029, en lo que será el último contrato de su carrera.

"Aunque me encanta y es mi pasión lo que hago y me gustaría estar 10 años más, pero llega uno a una edad en la que hay que pensar en otras cosas; quiero estar más tiempo con mis hijos, por lo que tengo bien claro que estos tres años son parte de mi último contrato", admitió el tapatío.