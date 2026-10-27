Sergio ‘Checo’ Pérez renueva con Cadillac hasta 2029

Redacción FOX Deportes

Sergio ‘Checo’ Pérez seguirá en la Fórmula 1 hasta 2029, luego de renovar su contrato con Cadillac, escudería que debutó esta temporada en la máxima categoría.

La escudería anunció el acuerdo mediante un video en el que ‘Checo’ repasa los momentos más importantes de su carrera, desde sus inicios en el automovilismo hasta su llegada a la F1. Pese a su amplia trayectoria, el mexicano asegura haber encontrado “un nuevo propósito”.

El piloto hace referencia al nacimiento de Cadillac como escudería de Fórmula 1, proyecto del que forma parte desde su debut en la categoría.

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Aunque inicialmente había firmado un contrato por dos años, Pérez decidió prolongar su vínculo con Cadillac. El equipo aún no ha conseguido sumar puntos en la temporada, pero ambas partes mantienen su apuesta por un proyecto que busca alcanzar la victoria.

El anuncio de la renovación llega en la semana del Gran Premio de México, que se disputará el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.