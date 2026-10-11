Sergio 'Checo' Pérez, listo para ser abrazado por su gente

EFE

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoséptimo este domingo en el Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Marina Bay que ya tiene "ganas de que lleguen Austin (EEUU) y México", sus "dos carreras de casa".



"Creo que estamos en una posición fuerte con la base que tenemos hoy en día. Operativamente somos sólidos y el equipo ha hecho un trabajo realmente bueno. Podemos estar satisfechos con ello", opinó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) y que logró una de sus seis victorias en la Fórmula Uno en esta pista, en la que se impuso en la carrera nocturna disputada hace cuatro años, a bordo de un Red Bull.

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"Aún estamos a una décima o a una décima y media de poder competir con los coches que tenemos por delante; y creo que lo que realmente necesitamos es un coche más completo bajo nuestro asiento", declaró el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años, asimismo con la citada escudería austriaca, con la que ganó dos veces el Mundial de constructores (2022 y 2023).



"El resto de las cosas han ido progresando tal y como esperábamos; y estoy convencido de que llegaremos a ese puntos como equipo", añadió.

En las carreras como en la Vida, no importa el resultado solo importa darlo todo! Y hoy lo dimos todo, que carrera hicimos!! Seguimos progresando, nos vemos en 2 semanas ??? pic.twitter.com/MKkVwiYdLO — Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 11, 2026

"Ya tengo ganas de que lleguen Austin -sede del Gran Premio de Estados Unidos- y México, nuestras dos carreras de casa. Austin (en Texas) para el equipo; y México, que será particularmente especial para mí, ya que correré ante mi afición y alcanzaré allí mis 300 Grandes Premios", explicó el bravo piloto tapatío, que cuenta 39 podios en la categoría reina.



"Ése será, sin duda, un fin de semana muy especial", afirmó el mexicano de Cadillac este sábado en el circuito urbano en el que ganó en 2022 la ya tradicional carrera nocturna.