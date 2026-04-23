McLaren estrenará auto en el Gran Premio de Miami

Reuters

El equipo campeón de la Fórmula Uno, McLaren, contará con "un automóvil completamente nuevo" cuando el campeonato se reanude en mayo con el Gran Premio de Miami tras un parón de cinco semanas, dijo el director de la escudería, Andrea Stella.

Mercedes, que suministra los motores a McLaren, ha ganado los tres grandes premios disputados esta temporada, pero la última carrera en Japón estuvo más reñida entre ambos equipos.

El australiano Oscar Piastri terminó segundo por detrás del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, en Suzuka, y podría haber ganado de no ser por una salida del automóvil de seguridad que favoreció a su rival.

"Siempre existió la idea de presentar un automóvil completamente nuevo, especialmente desde el punto de vista de las mejoras aerodinámicas, para las carreras de Norteamérica".

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"Pudimos cumplir con este plan. Obviamente, el hecho de que se haya modificado el calendario ayudó un poco, al igual que estoy seguro de que ayudó a todos los demás equipos, que pudieron trabajar de forma más eficiente en la mejora del automóvil en lugar de estar ocupados con las carreras".

No ha habido carreras en abril porque los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita se cancelaron debido a la guerra con Irán y su impacto en la región del golfo Pérsico.

Eso significa que Miami será la cuarta carrera de la temporada en lugar de la sexta.

"En Miami y Canadá veremos un MCL40 (automóvil) completamente nuevo... esto es lo que esperaría de la mayoría de nuestros competidores, así que no va a suponer necesariamente un cambio en la jerarquía, sino que, en la práctica, solo servirá para comprobar quién ha sido capaz de mejorar más el rendimiento en el mismo plazo".

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El equipo ocupa el tercer puesto en la clasificación, a 89 puntos de Mercedes, que terminó las dos primeras carreras con un doblete.

McLaren, campeón de constructores en los dos últimos años y ganador del título de pilotos el año pasado con Lando Norris, tiene más limitaciones que otros en cuanto al uso del túnel de viento y la dinámica de fluidos computacional (CFD), ya que la asignación de cada equipo está vinculada a su clasificación al final de cada temporada.

Sin embargo, el diseñador jefe Rob Marshall dijo a periodistas que eso no era la gran desventaja que parecía.

"La verdad es que hay muchos desarrollos potenciales que quieres probar mediante CFD o en el túnel de viento, y algunos son buenos y otros malos. Así que, si eres inteligente y lo abordas de la manera correcta y piensas en las cosas metódicamente... simplemente no te molestas en hacer lo que no vale la pena y sigues adelante con lo que está en lo alto de la lista".