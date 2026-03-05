George Russell y Mercedes golpearon primero en el Gran Premio de Australia

Redacción FOX Deportes

El Gran Premio de Australia, apertura del Mundial de Fórmula 1 2026 en el circuito de Albert Park en Melbourne, quedó marcado por un dominio absoluto de Mercedes. George Russell logró la pole position, seguido por su compañero Kimi Antonelli, confirmando el fuerte ritmo del equipo alemán.

En la carrera, Russell mantuvo el liderato y se encaminó a la victoria sin mayores contratiempos. Antonelli, sólido y constante, cruzó la meta en segundo lugar, completando un 1‑2 para Mercedes, mientras que en tercero arribó Charles Leclerc .

GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE! 🏆👏



An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/8rHtSsFREe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

La carrera presentó varios momentos tensos desde el inicio, incluido un accidente de Oscar Piastri en la vuelta de instalación que lo dejó fuera de competencia. La gestión de neumáticos y las estrategias en boxes fueron determinantes, con varios pilotos buscando ritmo en condiciones cambiantes. Ferrari y McLaren intentaron disputar posiciones, pero no pudieron romper la hegemonía de Mercedes en Melbourne. La carrera evidenció que el equipo alemán mantiene un nivel superior respecto a sus rivales.

Un hecho histórico fue el debut de la escudería Cadillac en la Fórmula 1, con Sergio 'Checo' Pérez como piloto titular. Cadillac enfrentó dificultades técnicas y de rendimiento durante todo el fin de semana, lo que complicó la clasificación de Pérez y lo relegó al fondo de la parrilla.

Your Top 3️⃣ is up on the Albert Park podium!



1. Russell 🇬🇧

2. Antonelli 🇮🇹

3. Leclerc 🇲🇨#F1 #AusGP pic.twitter.com/sp1g74EBPD — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

A pesar de ello, el mexicano logró completar la carrera y sumar experiencia valiosa para el nuevo equipo. El estreno mostró los desafíos que Cadillac deberá superar en su primera temporada.

Checo Pérez terminó en el lugar 16, acorde con el limitado rendimiento del Cadillac y las circunstancias de su debut. Su compañero Valtteri Bottas no logró completar la prueba, retirándose en la vuelta 18, lo que reflejó los problemas iniciales del equipo. Aunque lejos de los puntos, finalizar la carrera representa un primer paso importante para Cadillac en la máxima categoría. La atención ahora se centrará en mejorar la fiabilidad y el ritmo de carrera para los próximos Grandes Premios.