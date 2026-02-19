Redacción FOX Deportes
Imponente, así se ve Sergio Pérez en su nuevo monoplaza
Cadillac Racing le dio la bienvenida a una nueva era.
Cadillac Racing continúa haciendo pruebas con su nuevo monoplaza y qué mejor manera de que la afición lo conozca de cerca que con Sergio Pérez.
La escudería, que debutará en la Fórmula 1 esta temporada, compartió un video con dos puntos de vista.
El primero con una cámara apuntando directamente a ‘Checo’, el otro, con la perspectiva que tiene el mexicano cuando maneja el auto.
Dejando ver de primera mano las habilidades del piloto y el desempeño del monoplaza.
