Imponente, así se ve Sergio Pérez en su nuevo monoplaza

Redacción FOX Deportes

Cadillac Racing continúa haciendo pruebas con su nuevo monoplaza y qué mejor manera de que la afición lo conozca de cerca que con Sergio Pérez.

La escudería, que debutará en la Fórmula 1 esta temporada, compartió un video con dos puntos de vista.

El primero con una cámara apuntando directamente a ‘Checo’, el otro, con la perspectiva que tiene el mexicano cuando maneja el auto.

Dejando ver de primera mano las habilidades del piloto y el desempeño del monoplaza.