'Checo' Pérez, frustrado y preocupado por su Cadillac

Redacción FOX Deportes

Sergio Pérez no pudo disputar la clasificación a la carrera esprint del Gran Premio de China y eso vaya que es "muy frustrante".

Debido a un problema en la bomba de combustible de su Cadillac, el piloto mexicano no pudo tomar parte een la clasificación, por lo que saldrá en la última posición, si es que su equipo logra darle solución.

"Fue un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos sufriendo con eso mucho tiempo, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo, y ya van muchas veces que sufrimos ese problema", lamentó el veterano piloto, de cara a su segundo Gran Premio de este año, donde volvió a la parrilla tras un año de ausencia.

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"El equipo está trabajando muy duro, veremos si son capaces de arreglarlo o no", dijo Pérez en declaraciones a medios tras la clasificación a la carrera esprint, la cual se corre un día antes para sumar puntos aficionales.

"Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha estado muy limitado por ahora. (...) Por ahora no hemos encontrado una solución, y espero de verdad que pronto la hallemos", añadió el piloto de 36 años de cara al segundo evento de la temporada.

El ganador del esprint se llevará 10 puntos, el segundo 8 y, desde ahí, uno menos por cada posición hasta el octavo, que se llevará únicamente uno, ¿podrá alguno de los Cadillac sumar en esta carrera reducida?