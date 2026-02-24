El auto de 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas ya tiene nombre

Redacción FOX Deportes

La escudería Cadillac Formula 1 Team dio a conocer el nombre oficial de su primer monoplaza para la temporada 2026 del Formula 1. El auto que pilotará el mexicano Sergio Pérez llevará el nombre MAC-26, siglas que identifican el proyecto con el que la marca estadounidense debutará en la categoría.

El monoplaza también será conducido por el finlandés Valtteri Bottas y representa el inicio formal de la etapa competitiva del fabricante dentro del campeonato mundial. La designación fue presentada como parte del lanzamiento institucional rumbo a la campaña 2026.

MAC-26 🤝 Mario Andretti Cadillac 26



A name rooted in a World Champion’s legacy. A chassis built for the future. pic.twitter.com/RLspKfN1i3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 27, 2026

El acrónimo MAC significa Mario Andretti Cadillac, en homenaje al histórico campeón mundial Mario Andretti, figura clave dentro del proyecto y referente del automovilismo estadounidense. El número 26 hace referencia directa al año del debut oficial del equipo en la parrilla.

La revelación del nombre se realizó en la antesala del arranque de la temporada 2026, cuyo calendario comenzará con el Gran Premio de Australia. Con el MAC-26, Cadillac inicia una nueva etapa en la máxima categoría, respaldado por una alineación de pilotos con amplia experiencia en la F1.