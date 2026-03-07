Cadillac, positivo tras el fin de semana en el GP de Australia

EFE

El debut de Cadillac en una carrera de Fórmula Uno superó las expectativas incluso aunque sólo un coche cruzó la línea de meta en Melbourne el domingo, dijo el director ejecutivo del equipo respaldado por General Motors, Dan Towriss.

El mexicano Sergio Pérez terminó 16º, tres vueltas detrás del ganador de la carrera, George Russell de Mercedes, mientras que su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas se retiró después de 15 vueltas para proteger la unidad de potencia Ferrari de su auto.

"Creo que una de las cosas que me llevo de este fin de semana es que salió muy bien. La moral está alta y eso hace que todos tengan más ganas de seguir adelante, todos están hambrientos, entusiasmados: 'Estamos aquí, superamos nuestras expectativas, ahora vamos, trabajemos aún más duro, esforcémonos aún más'. Ya sea Valtteri, Checo (Pérez), es todo el equipo", dijo Towriss en una videollamada.

Pérez, quien estuvo fuera toda la temporada pasada después de dejar Red Bull en 2024, declaró después de la carrera que la luna de miel había terminado para el undécimo y más nuevo equipo del deporte, y Towriss estuvo de acuerdo.

Cuando se le preguntó cuáles eran realmente las expectativas para un equipo que consiguió su entrada hace un año y que ha tenido una curva de aprendizaje enormemente pronunciada, Towriss dijo que se trata de ser respetable en velocidad y evitar errores estúpidos.

Además dijo que la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, y el presidente del fabricante de automóviles de Detroit, Mark Reuss, quienes estaban presentes junto con el gran piloto estadounidense y miembro de la junta directiva del equipo Mario Andretti, estaban "eufóricos".

"Todo esto lo hacemos mientras construimos la empresa, creo que a veces es fácil perderlo de vista, y eso crea expectativas diferentes. Así que las expectativas para mí eran progresar, que fuéramos mejores en la FP2 (segunda práctica), que en la FP1, la FP3, la clasificación y la carrera. Y realmente siento que este equipo siguió progresando durante todo el fin de semana", apuntó.

Cadillac sabía ya antes de que los coches salieran a la pista en Melbourne que era poco probable que fueran últimos, ya que Aston Martin sufría problemas con la batería y la unidad de potencia que limitaban el número de vueltas que podían dar.

Ni Oscar Piastri de McLaren, ni Nico Hulkenberg de Audi pudieron tomar la salida.

Eso quitó algo de presión a los recién llegados, pero Towriss, que reconoció que esperaba que ambos coches terminaran, lo ignoró.

"Desde mi punto de vista, no cambia mi opinión sobre este fin de semana. Creo que miramos hacia adelante y nos preguntamos: '¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos acortarla con respecto a otros equipos?'", señaló.