'Checo' Pérez, con la del Tri en el GP de Inglaterra

Héctor Cantú

A unas horas de que Mexico e Inglaterra choquen por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, Sergio Pérez apareció con la playera del Tri en el GP de Gran Bretaña.

Se sabe de la gran afición del piloto mexicano por el futbol, en especial por el América y la Selección y en el momento previo al partido, ha mostrado su apoyo incondicional al equipo de Javier Aguirre.

Previo a la carrera y con micrófono en mano, Sergio ‘calentó’ motores antes del partido con un discurso un tanto explosivo.

“Quiero agradecer a todos ustedes. Asegúrense de hacer todo hoy y mañana porque mañana en la noche serán momentos muy duros para muchos de ustedes. Va a ser difícil, lo intentaremos y la copa no va a volver a casa este año”, detalló entre risas y algunos abucheos del público inglés.

Así vibra México, un año más con Sergio 'Checo' Pérez y la F1

Ahora, antes de tomar posición en su monoplaza, Sergio llegó con la camiseta verde de la Selección Mexicana.

Pérez terminó en lugar 15 en el Gran Premio de Silverstone con Cadillac y se mantiene en penúltimo lugar en la clasificación de pilotos con 0 puntos en la temporada.