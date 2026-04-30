'Checo' Pérez, apenas mejor que Fernando Alonso en la clasificación sprint

EFE

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin), con el vigésimo primer tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, quedaron eliminados en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint ('sprint shootout') del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno.

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 5.412 metros de la pista de Florida en un minuto, 28 segundos y 723 milésimas, sólo 10 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

The momentum is building, back to the hustle tomorrow 💪 pic.twitter.com/ROKgGlKUSH — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) May 1, 2026

McLaren despertó y Norris saldrá primero

Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, sale primero este sábado en la prueba sprint del Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de la citada localidad del estado de Florida.

Norris dominó la calificación para la prueba corta ('sprint shootout') al marcar el mejor tiempo en la tercera ronda de la misma, en la que cubri, con el preceptivo neumático de compuesto blando, los 5.412 metros de la pista estadounidense en un minuto, 27 segundos y 69 milésimas, 222 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial.

El otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, arrancará tercero, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical, es decir 19 vueltas -para unos 103 kilómetros-, que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la octava posición; en la cuarta hilera y al lado del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari).