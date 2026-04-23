Silverstone quiere albergar otro Gran Premio de F1 en 2026

EFE

El circuito de Silverstone se ha ofrecido a albergar un segundo Gran Premio de Fórmula 1 en 2026 en caso de que el campeonato necesite reorganizar su calendario por las cancelaciones de las carreras de Baréin y Arabia Saudí por el conflicto en Oriente Medio.

El director ejecutivo del trazado británico, Stuart Pringle, explicó que ya ha trasladado esa posibilidad a los responsables de la Fórmula 1, recordando que Silverstone ya acogió dos pruebas consecutivas en 2020 para ayudar a completar el calendario alterado por la pandemia de Covid-19.

"Ya lo he ofrecido porque durante el Covid pudimos ayudar a la Fórmula 1 y, si eso sirve de ayuda otra vez, por supuesto que lo haríamos. Ellos saben que estamos aquí y podemos movernos rápido si nos lo piden".

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La propuesta surge después de que la Fórmula 1 tuviera que cancelar en abril los grandes premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, una situación que también pone en duda la celebración a final de temporada de las carreras previstas en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

"Esta situación es tan cambiante que nadie lo que va a suceder mañana y mucho menos en septiembre y octubre".

La suspensión de pruebas ya ha provocado pérdidas económicas de decenas de millones de libras, tanto para los circuitos como para las televisiones, además de complicaciones logísticas para los equipos por el aumento de los costes de transporte y combustible.

Por el momento, el calendario oficial de la Fórmula 1 para 2026 se mantiene sin cambios, aunque la organización sigue evaluando posibles dificultades logísticas en algunos destinos de la segunda mitad del año.