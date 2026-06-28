Sergio 'Checo' Pérez, eliminado en el GP de Gran Bretaña

EFE

El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primer tiempo- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el decimonoveno- quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (SQ1) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra). 'Checo' Pérez, primer mexicano en subir al podio en el GP de México

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, clos 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 273 milésimas, 107 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc.

Impactante accidente en la salida del Gran Premio de Silverstone

También quedó eliminado, con el vigésimo segundo crono, el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll.

La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación

- Eliminados en la primera ronda (Q1):