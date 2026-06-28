EFE
Sergio 'Checo' Pérez, eliminado en el GP de Gran Bretaña
Otra tarde amarga para el piloto mexicanoen la Fórmula 1
El español Fernando Alonso (Aston Martin) -con el vigésimo primer tiempo- y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -con el decimonoveno- quedaron eliminados este viernes en la primera ronda (SQ1) de la calificación para la prueba sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Silverstone (Inglaterra).
El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, clos 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 273 milésimas, 107 menos que su compañero, el monegasco Charles Leclerc.
También quedó eliminado, con el vigésimo segundo crono, el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll.
La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Oliver Bearman
GBR
Haas
18.
Esteban Ocon
FRA
Haas
19.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
21.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT