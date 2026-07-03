¿Por qué 'Checo' Pérez le pidió disculpas a Fernando Alonso?

EFE

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que largará 20° en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró que le pidió "disculpas" al español Fernando Alonso (Aston Martin), al que sacó de pista al tocarlos con el alerón delantero de su monoplaza -motivo por el que fue sancionado con diez segundos- y que "por fortuna" el doble campeón mundial asturiano "no perdió mucho tiempo" en ese lance.

"Empleamos la prueba sprint de la mañana como una oportunidad de aprendizaje después del percance con Fernando (Alonso). Le pedí disculpas por ello, pero, por fortuna, no perdió mucho tiempo en ese lance", declaró 'Checo' en el circuito de Silverstone. nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la categoría reina.

Quali complete. The push remains ongoing 💪 pic.twitter.com/elLZLaH8oh — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) July 4, 2026

"En la calificación tuve problemas con mi equilibrio en alta velocidad así que efectuamos muchos cambios y en uno de ellos algo pasó que me dejó sin agarre delantero en las secciones rápidas, algo que me perjudicó bastante", opinó el piloto de 36 años, subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la categoría reina.

"Recogimos buena información para mañana y ojalá que podemos ser algo más fuertes en la carrera y meternos en la lucha de la zona media. Van a pasar muchas cosas, así que sólo tendremos que estar en el momento adecuado en el sitio justo ya que puede haber oportunidades", comentó 'Checo' Pérez.