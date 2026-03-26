'Checo' Pérez, con buenas esperanzas pese a la mala jornada de prácticas

Redacción FOX Deportes

Claramente, "no fue el mejor día" para Sergio Pérez, pero los trabajos en el Gran Premio de Japón apenas empiezan. Pese a marcar el vigésimo mejor tiempo en los entrenamientos libres, el mexicano espera que el sábado "sea mejor" y pueda tener una mejor ronda de clasificación a bordo de su Cadillac.

"Por la mañana pudimos completar la mayor parte del programa y el auto se notaba bastante equilibrado", explicó 'Checo' tras la primera jornada en Suzuka, el tercero en el Mundial de la Fórmula 1 2026.

"Me quedé sin hacer una tanda al final de la sesión debido al incidente con Alex (Albon, tailandés, de Williams), que tuvo impacto en el resto de la jornada, ya que salimos con retraso por la tarde", comentó el tapatío de 36 años, subcampeón del mundo en 2023 y seis veces victorioso en la F1.

El auto de 'Checo' Pérez y Valtteri Bottas ya tiene nombre Cadillac dio a conocer cómo se le llamará al monoplaza con el que correrá la temporada

"Cuando salimos (en el segundo libre) tuvimos otro problema con la distribución de energía y perdimos mucho tiempo de vuelta", dijo Pérez, quien tras uno ausente, regresó este año a la categoría reina como el primer piloto en la historia de la escudería Cadillac.

"No ha sido el mejor día y es difícil sacar conclusiones, pero analizaremos todo lo relacionado con Valtteri (Bottas, su compañero finlandés) y mañana esperamos tener un día más sencillo", manifestó 'Checo', quien aún no tiene puntos en esta temporada.