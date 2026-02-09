Así luce el primer casco de Sergio Pérez con Cadillac Racing

Redacción FOX Deportes

Se acabó la espera, Cadillac Racing dio a conocer el casco que llevará Sergio Pérez en 2026.

El piloto vuelve a la Fórmula 1 de la mano de la escudería debutante y lo hará cubierto con una pieza en negro y amarillo, que además cuenta con la bandera de México en la parte superior.

‘Checo’ correrá su primer Gran Premio como miembro de Cadillac el 7 de marzo próximo, en el Melbourne Grand Prix Circuit.

Han pasado un año y dos meses desde la última vez que el piloto compitió en el máximo circuito del automovilismo, tras haber participado en el GP de Abu Dabi, el cual marcó su despedida de Red Bull Racing luego de tres temporadas.