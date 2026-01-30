El Celtic queda eliminado de la Europa League

Héctor Cantú

El Celtic ha quedado eliminado de la Europa League a pesar de haberse llevado la victoria en el partido de vuelta ante el Sttutgart.

La goleada por 4-1 recibida en el partido de ida terminó por ser definitiva para el equipo verdiblanco que, a pesar de haberse puesto arriba en el marcador, terminó por nublarse en el resto del encuentro en la búsqueda de los goles restantes.

Stuttgart progress to the round of 16 🤍❤️#UEL pic.twitter.com/GYUKQtNST0 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 26, 2026

El Celtic marcó en el primer minuto del encuentro por conducto de Luke McCowan, en lo que parecía ser el despertar del equipo de Glasgow.

Los escoceses aunque hicieron un partido interesante, no terminaron por encontrar los resquicios para hacerle daño al equipo alemán que replegó sus líneas para contener los ataques rivales.

VfB bucht Ticket nach Portugal



Trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen den Celtic FC geht die Europa-Reise für die Jungs aus Cannstatt im Achtelfinale weiter. Dort wartet nun der FC Porto oder Sporting Braga.



Hier geht's zum Spielbericht: https://t.co/4SPr1l7qfB#VfB | #VfB1893 |… pic.twitter.com/vdYWCZLn3a — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) February 26, 2026

Con esta eliminación son 13 años que el equipo escocés no logra clasificarse a los octavos de final en una competición europea, una crisis que queda acentuada con este descalabro.

En la siguiente ronda, el Sttutgart se medirá ante un rival portugués, podría ser el Porto, o bien el SC Braga.