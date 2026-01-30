Héctor Cantú
El Celtic queda eliminado de la Europa League
Más de una década de traspiés en el futbol europeo
El Celtic ha quedado eliminado de la Europa League a pesar de haberse llevado la victoria en el partido de vuelta ante el Sttutgart.
La goleada por 4-1 recibida en el partido de ida terminó por ser definitiva para el equipo verdiblanco que, a pesar de haberse puesto arriba en el marcador, terminó por nublarse en el resto del encuentro en la búsqueda de los goles restantes.
El Celtic marcó en el primer minuto del encuentro por conducto de Luke McCowan, en lo que parecía ser el despertar del equipo de Glasgow.
Los escoceses aunque hicieron un partido interesante, no terminaron por encontrar los resquicios para hacerle daño al equipo alemán que replegó sus líneas para contener los ataques rivales.
Con esta eliminación son 13 años que el equipo escocés no logra clasificarse a los octavos de final en una competición europea, una crisis que queda acentuada con este descalabro.
En la siguiente ronda, el Sttutgart se medirá ante un rival portugués, podría ser el Porto, o bien el SC Braga.
