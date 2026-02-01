Anfernee Simons pasa sorpresivamente de los Celtics a los Bulls

EFE

Los Chicago Bulls han enviado al centro montenegrino Nikola Vucevic a los Boston Celtics a cambio del escolta Anfernee Simon.

Vucevic, de 35 años, promedia 16,9 puntos, 9 rebotes y 3,8 asistencias por partido en esta, su decimoquinta temporada en la NBA. Además de los Bulls, el montenegrino ha defendido la camiseta de los Philadelphia 76ers y de los Orlando Magic.

JUST IN: The Chicago Bulls are trading Nikola Vučević to the Boston Celtics for Anfernee Simons, a source tells @JoelXLorenzi.



The two teams will also trade future second-round picks to each other as part of the deal. pic.twitter.com/GtOgtqUXAE — The Athletic (@TheAthletic) February 3, 2026

Simons, por su parte, era un fijo de la rotación de Joe Mazzulla con un promedio de 14,2 puntos, 2,4 rebotes y 2,4 asistencias por partido. Y aterrizó este verano en Boston tras jugar siete temporadas para los Portland Trail Blazers.

Ese movimiento, que envía a Vucevic a Boston por Simons, supone el segundo traspaso de la jornada para unos Bulls a solo 48 horas del cierre del mercado de fichajes de la NBA.

En una operación a tres bandas con los Minnesota Timberwolves y los Detroit Pistons, los Bulls recibieron a Mike Conley Jr. y a Jaden Ivey.