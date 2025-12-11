La Roma golea y se enfila a la siguiente ronda en la Europa League

Héctor Cantú

La Roma ha dado un paso importante a la clasificación a la segunda ronda en la Europa League luego de vencer por goleada a un Celtic errático que dejó con muy mal sabor de boca a su afición.

Los comandados por Gian Piero Gasperini hicieron un primer tiempo por nota, donde sobresalió la figura de Evan Ferguson, quien se despachó con un doblete en los primeros 45 minutos.

Liam Scales won't be watching that one back 😬



Celtic go behind early through an own goal. pic.twitter.com/XrzDKSxRXI — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 11, 2025

La historia no comenzó bien para el equipo de casa que apenas a los 6 minutos quedó abajo en el marcador con un autogolazo de Liam Scales. En su intento por despejar la pelota con la cabeza, el defensa terminó enviándola, por el ángulo superior izquierdo, al fondo de las redes de su propio arco.

Aunque el Celtic intentó hacerse del control de la pelota, la Roma fue un rival que le complicó las cosas, sobre todo en su intento de salir jugando o brincar las líneas para tener mejores opciones ofensivas.

Roma's Evan Ferguson bags his brace only 10 minutes after his first. That touch though. 🤌 pic.twitter.com/jRy1ZWPNHs — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 11, 2025

El desplome, para los de casa, se dio en la recta final de la primera mitad, cuando Evan Ferguson apareció para marcar su doblete. El primero, con un remate preciso de pierna izquierda; el segundo, apareciendo solo frente al arco para finalizar la jugada con un pase a las redes.

Antes de finalizar la primera parte el Celtic tuvo la oportunidad inmejorable de regresar al encuentro, pero Arne Engels falló su penalti, dejando sin opción al equipo de casa de recortar distancias.

Para la segunda mitad, el Celtic mostró un rostro mucho más ofensivo, pero en esa tarea dejó espacios que estuvieron cerca de ser aprovechados por La Loba para aumentar la ventaja.

Leon Bailey tuvo dos opciones de gol en los minutos finales para aumentar la ventaja del cuadro italiano, mismos que no fructificaron. El primero por estar en fuera de lugar y el segundo, por tirarlo justo en la humanidad del arquero Kasper Schmeichel.

Con este resultado, la Roma escaló hasta la décima posición de la clasificación general, mientras que el Celtic quedó ubicado en el sitio 24, el último que da boleto a la ronda siguiente de la Europa League.