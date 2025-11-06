La Roma recupera lo perdido en su vista al Rangers de Escocia

Enrique Gómez

Después de dos derrotas consecutivas, la Roma al fin puso en orden su andar en la Europa League y sacó un triunfo de gran importancia en Escocia para así reinstalarse en zona deplay-off en la fase de liga.

La ‘Loba’ venció 2-0 a los Rangers en el Ibrox Stadium de Glasgow, la ciudad futbolera de Esocia.

El equipo de Gian Piero Gasperini resolvió el encuentro muy temprano y tal fue su dominio en la cancha (71% de posesión antes del primer gol) que queda la sensación de que el marcador fue corto. Desaprovechó la oportunidad de mejorar su diferencia de goles, pero al menos la puso en positivo (+1).

Así fueron los goles de este partido por la cuarta fecha de la Europa League:

· 1-0 (13’): Luego de un tiro de esquina recentrado, Matías Soulé apareció a segundo poste

· 2-0 (36’): Lorenzo Pellegrini sacó un tiro de primera y bien colocado desde los linderos del área

De esta forma, la Roma conquistó su segundo triunfo en la fase de liga de este torneo internacional y también cambió de página, luego de la derrota deprimente que sufrió el fin de semana ante el Milan, cuando tenía la oportunidad de asumir el liderato de la Serie A de Italia.

En lo que respecta a la Europa League, el equipo de la capital italiana ascendió al 18° puesto, aún lejos de los ocho primeros que avanzan directo a los octavos de final, pero al menos ya se afianzó en la franja de los playoffs, esperando ascender posiciones en sus siguientes dos partidos contra el Midtjylland y después ante el Celtic, nuevamente de visita en Glasgow.

La Roma recuperó los puntos perdidos tras su sorpresiva derrota en casa ante el Viktoria Plzen, pero sigue generando dudas a la hora buena.