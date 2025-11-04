Roma enfrentará los próximos partidos sin Paulo Dybala

Oscar Sandoval

Paulo Dybala estará al menos tres semanas de baja por una lesión de grado medio en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió al momento de patear un penal ante Milan, salió de cambio a los 84 minutos y las sensaciones no eran buenas, pero la dolencia es menos grave de lo que se esperaba.

➡️ Quarta sostituzione: Dybala lascia il posto a Baldanzi



L'argentino ha sbagliato un rigore al minuto 82#MilanRoma 1-0 pic.twitter.com/HUTB6vjhlv — AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2025

Dybala comenzó la recuperación con la mente puesta en el duelo del próximo 30 de noviembre entre el conjunto romano y Napoli, sin embargo, se perderá los partidos de Serie A ante Udinese y Cremonese, además de los de Europa League ante Rangers y Midtjylland.

Es la segunda lesión que presenta ‘La Joya’ esta temporada, estuvo ausente entre septiembre y octubre por una molestia en el muslo izquierdo, la superó, consiguió dos goles y se convirtió titular, pero disputó los últimos dos partidos completos y tendrá que volver a parar.

Roma está a un punto de Nápoles que es el líder del ‘Calcio’, el partido de la jornada 13 está marcado en rojo para el conjunto romano que necesita a sus mejores hombres y eso incluye al argentino que desde hoy trabaja en su rehabilitación.