Milan derrotó a la Roma y dejó la Serie A para cualquiera

Oscar Sandoval

Milan sobrevivió al dominio de la Roma y sorprendió en el tramo final de la primera mitad para conseguir una victoria que dejó la Serie A más abierta que nunca, la diferencia entre Napoli y el conjunto romano que es cuarto es de un punto y la pelea por el liderato continúa.

La Roma tenía que ganar para escalar a la cima del futbol italiano, pero falló en su intentó y cayó ante Milan a pesar de llevar el peso del partido, tuvo el empate en los pies de Paulo Dybala a 10 minutos del final, pero el argentino falló un penal que dejó a los ‘Rossoneri’ por debajo de Napoli e Inter.

Milan jugó con precaución, sin embargo, no se olvidó de atacar y su principal arma fue Rafa Leao quien atacó la banda a velocidad para dejar atrás rivales, entrar al área y dejar un diagonal retrasada para Strahinja Pavlovic quien marcó el 1-0 a los 39 minutos.

Los romanos lo volvieron a intentar en la segunda mitad, se volcaron sobre la portería de Mike Maignan y se cansaron de fallar, la puntería no estuvo fina y para mejor ejemplo el penal fallado por Dybala a los 80 minutos que pudo valer el segundo lugar de la tabla para los visitantes.

Milan blindó su portería y se llevó una victoria ilusionante que los deja en la parte alta de la tabla con 21 unidades, mismas que Inter y Roma, una menos que Napoli que tiene ventaja mínima y que expondrá el liderato en la próxima jornada.