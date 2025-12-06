Roma cayó ante Cagliari y perdió posiciones en la Serie A

Oscar Sandoval

Roma cayó 1-0 ante Cagliari en un partido repleto de enfrentamientos por la tensión entre los jugadores y condicionado por la expulsión de Ceki Zelik que obligó al conjunto romano a jugar en inferioridad numérica durante los últimos 38 minutos, los locales aprovecharon la situación para conseguir los tres puntos.

Después de varias semanas peleando por el liderato, ‘La Loba’ terminó esta jornada a tres puntos de la cima, que podrían ser cuatro si Napoli gana su enfrentamiento ante la Juventus en un duelo que cerrará la jornada dominical en la Serie A.

Cagliari comenzó a dominar el partido después de la expulsión de Zelik y consiguió su tercer triunfo de la campaña para alejarse de la zona de descenso con un gol de Gianluca Gaetano a los 82 minutos.

Roma fue incapaz de igualar el marcador y no pudo evitar su segunda derrota consecutiva y quinta de la campaña que le deja en la cuarta posición de la tabla cuando la ilusión por el título había despertado en el olímpico.