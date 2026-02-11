Julián Araujo se viste de superhéroe en Escocia

EFE

El mexicano Julián Araujo dio la victoria al Celtic en el campo del Kilmarnock (2-3) con un tanto en el tiempo de prolongación, lo que permite al cuadro verdiblanco seguir en la pugna por el título en la Premier escocesa, cada vez más cerrada ante la victoria del Rangers, segundo, sobre el líder Hearts (4-2).



El mexicano, que llegó a debutar con el primer equipo del Barcelona y que militó también en Las Palmas, aprovechó un rechace a los 97 minutos para rubricar el 2-3 y provocar el delirio en la grada ocupada por los fieles seguidores del Celtic, que a la media hora perdía por 2-0 en el estadio Rugby Park.

Reaccionó en el segundo tiempo e igualó el marcador con dianas del tunecinco Sebastian Tounekti (m.56) y del sueco Benjamin Nygren (m.64), y alcanzó el triunfo sobre la campana con el agónico tanto de Araujo.



El Rangers, mientras tanto, pudo con el líder Hearts gracias a dos tantos en el segundo periodo del portugués Chermiti, con lo que el conjunto de Edimburgo ve reducida su ventaja a dos puntos sobre su rival de este domingo y a tres sobre el Celtic, aunque este ha jugado un partido menos.