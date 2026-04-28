Toluca y Tigres, dominantes contra clubes de la MLS

Enrique Gómez

Aunque ni Toluca ni Tigres se caracterizan por ser potencias a nivel internacional, su balance contra clubes de la MLS es positivo. O sea, hay buenas referencias de cara a sus respectivos partidos por las semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF.

Los clubes mexicanos son favoritos para avanzar a la disputa por el título, pues no solo tienen un mayor valor de plantilla que sus rivales y poseen la ventaja de cerrar las eliminatorias en casa, sino que además su historial contra equipos de Estados Unidos es dominante.

Últimos 10 partidos del Toluca contra clubes de la MLS en la ‘Concachampions’

· Victoria, LA Galaxy (abril 2026)

· Victoria, LA Galaxy

· Victoria, San Diego FC

· Derrota, San Diego FC

· Derrota, Sporting Kansas City

· Derrota, Sporting Kansas City

· Victoria, San José Earthquakes

· Empate, San José Earthquakes

· Victoria, Columbus Crew

· Empate, Columbus Crew (marzo 2010)

Toluca da la cara por el futbol mexicano y golea al Galaxy Los Diablos jugarán las semifinales del torneo de la Concacaf

Balance de los ‘Diablos Rojos’: 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas

Últimos 10 partidos de Tigres contra clubes de la MLS en ‘Concachampions’

· Derrota, Seattle Sounders (abril 2026)

· Victoria, Seattle Sounders

· Victoria, FC Cincinnati

· Derrota, FC Cincinnati

· Victoria, LA Galaxy

· Empate, LA Galaxy

· Victoria, FC Cincinnati

· Empate, FC Cincinnati

· Derrota, Columbus Crew

· Empate, Columbus Crew (abril 2024)

Balance de los ‘felinos’: 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas

Tigres se quedó a un gol de quedar eliminado Los Felinos lograron, con mucho sudor, su boleto a las semifinales

¿Será una final mexicana? Tigres enfrenta a Nashville SC (que eliminó al América) y Toluca se mide a Los Angeles FC (verdugo del campeón con Cruz Azul), es decir, rivales que ya demostraron su poder contra verdaderas potencias de la Liga MX, pero, aun así, los clubes ‘aztecas’ parecen ligeramente favoritos.

Toluca, el segundo club con más títulos de la Liga MX, solo tiene un título de CONCACAF; mientras que Tigres, el equipo más galardonado de la década pasada, tan solo posee un título internacional. Aun así, no les ha ido mal contra equipos de la MLS.