Tigres se quedó a un gol de quedar eliminado

Héctor Cantú

Los Tigres se convirtieron en el segundo equipo mexicano en clasificarse a las semifinales de la Concacaf Champions Cup, tras vencer, de manera apurada, a Seattle Sounders.

El equipo felino sufrió más de lo esperado, pero logró avanzar con el tanto conseguido por Joaquim Pereira, quien se convirtió en el gran héroe del equipo de la Sultana del Norte.

Seattle Sounders fue un equipo que opuso resistencia y encontró el gol que los puso en el mapa apenas a los 11 minutos a cargo de Albert Rusnak apenas a los 11 minutos.

Poco después llegó el tanto del equipo mexicano que logró poner paños fríos a la fiesta de Seattle Sounders que volvió a la batalla minutos después.

The Sounders strike again and tighten the series! 👊 pic.twitter.com/WJLv2xtqlj — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Iniciado el segundo tiempo, Danny Musovski regresó las aspiraciones al equipo verde con su anotación. Para ese momento, el Sunders necesitaba dos tantos para dar el golpe sobre la mesa.

Rusnak volvió a aparecer a 8 minutos del final del tiempo regular para dejar a los locales a un tanto de enviar a los felinos de regreso a casa.

Rusnák’s brace brings it all even on aggregate! 🔥 pic.twitter.com/TOzjMzKCt4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Aunque Seattle y Tigres empataron 3-3 en el marcador global, el boleto para las semifinales fue para el equipo de la Liga MX gracias al gol de visitante

Con este resultado, los felinos se medirán ante el Nashville SC que sorprendió al dejar en el camino al América en el mismo Estadio Azteca.